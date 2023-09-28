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Военное обозрение

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Более 83 долларов за баррель марки Urals: западные политики говорят о фиаско введённого G7 потолка цен на российскую нефть

Более 83 долларов за баррель марки Urals: западные политики говорят о фиаско введённого G7 потолка цен на российскую нефть

На Западе всё чаще звучат критические заявления в адрес администрации США и руководства других стран так называемой «Большой семёрки».

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