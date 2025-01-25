NYT: ЦРУ склоняется к версии об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) пересмотрело имеющиеся разведданные по происхождению пандемии COVID-19 и теперь отдает предпочтение версии об утечке из лаборатории в китайском Ухане, сообщает издание New York Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии