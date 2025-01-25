Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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NYT: ЦРУ склоняется к версии об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане

NYT: ЦРУ склоняется к версии об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) пересмотрело имеющиеся разведданные по происхождению пандемии COVID-19 и теперь отдает предпочтение версии об утечке из лаборатории в китайском Ухане, сообщает издание New York Times.

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