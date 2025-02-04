У браконьеров на Каспии изъяли 500 кг рыбы осетровых пород

В рамках обеспечения защиты и охраны государственной границы Пограничной службой КНБ в течение января текущего года во взаимодействии с компетентными органами пресечено 29 фактов браконьерства в акватории Каспия, передает inAktau.
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