Топ-10 самых дешевых полноприводных кроссоверов и внедорожников в России на начало 2024 года составили «Автоновости дня»

Полноприводные автомобили становятся все более популярными в России, в связи с чем «Автоновости дня» провел анализ прайс-листов, опубликовав топ-10 наиболее доступных полноприводных кроссоверов и внедорожников в России на январь 2024 года.
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