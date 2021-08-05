Усть-Илимск и ещё 80 населенных пунктов Приангарья попали в зону задымления от лесных пожаров в Якутии

Северные районы Иркутской области находятся в зоне задымления от лесных пожаров в Якутии. Всего 81 населенный пункт, которые расположены в Катангском, Киренском, Бодайбинском, Усть-Кутском, Усть-Илимском, Нижнеилимском и Казачинско-Ленском районах.