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Усть-Илимск и ещё 80 населенных пунктов Приангарья попали в зону задымления от лесных пожаров в Якутии

Усть-Илимск и ещё 80 населенных пунктов Приангарья попали в зону задымления от лесных пожаров в Якутии

Северные районы Иркутской области находятся в зоне задымления от лесных пожаров в Якутии. Всего 81 населенный пункт, которые расположены в Катангском, Киренском, Бодайбинском, Усть-Кутском, Усть-Илимском, Нижнеилимском и Казачинско-Ленском районах.

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