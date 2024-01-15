Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Произошедшие в стране за последние 25 лет он оценивает позитивно Кинорежиссер, актер и телеведущий Игорь Угольников уведомил горожан о своей поддержке решения Владимира Путина выдвинуть собственную кандидатуру на выборах президента в 2024 году.
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