Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Произошедшие в стране за последние 25 лет он оценивает позитивно Кинорежиссер, актер и телеведущий Игорь Угольников уведомил горожан о своей поддержке решения Владимира Путина выдвинуть собственную кандидатуру на выборах президента в 2024 году.