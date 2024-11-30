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Венесуэла хочет признать свою лепешку объектом культурного наследия

Венесуэла хочет признать свою лепешку объектом культурного наследия

Global Look Press/dpa/Sebastian Kahnert Министр культуры Венесуэлы Эрнесто Вильегас заявил о намерении добиться того, чтобы в ЮНЕСКО признали венесуэльскую кукурузную лепешку объектом нематериального культурного наследия.

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