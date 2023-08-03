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2 ИЮЛЯ ВСЁ ИЗМЕНИЛОСЬ: НОВЫЙ УДАР ПО ИЗМАИЛУ ПОСТАВИЛ ТОЧКУ В ПЛАНАХ ЗАПАДА

АНДРЕЙ ПЕРЛА На Западе попытались раздуть сенсацию: якобы сухогрузы прорвали блокаду и пошли загружаться зерном в украинские порты на Дунае.

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Комментарии
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Кошмар
А до этого порты в Одессе и в Рени (на Дунае) херачили. За новостями следить надо внимательней.
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1 час.
валерий двойнишников
Привет родной...рад что пришел в себя и на разговор потянуло...Рад за тебя дружище....
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48 мин.
вд
валерий двойнишников
Знал конечно...В Карелии Пудожский район молодой парень получает 10-ть тысяч рублей, а вы о доплатах грезите...
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4 мин.

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