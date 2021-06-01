Евро-2004. Изгнание Мостового, ошибка арбитра и чудо от Греции

АиФ.ru знакомит читателей с историей чемпионатов Европы, в которых принимала участие сборная России. На очереди — турнир 2004 года, который неожиданно для всех выиграла сборная Греции, а сборная России провалилась под руководством Георгия Ярцева.
АиФ.ru знакомит читателей с историей чемпионатов Европы, в которых принимала участие сборная России. На очереди — турнир 2004 года, который неожиданно для всех выиграла сборная Греции, а сборная России провалилась под руководством Георгия Ярцева.
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