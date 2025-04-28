На Донбассе, Луганщине украшение флагами улиц города - обычное дело. Теперь и в Краснодаре. Это не только красиво.
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На Донбассе, Луганщине украшение флагами улиц города - обычное дело. Теперь и в Краснодаре. Это не только красиво.
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