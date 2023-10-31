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Закон, порядок, государство

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"Все перегородили": происходящее во дворе жилого района насторожило владивостоцев

"Все перегородили": происходящее во дворе жилого района насторожило владивостоцев

Жители Владивостока насторожились из-за огромных огрождений в одном из районов города. Фото происходящего они поделились в tg канале vtoryak_vdk (18+).

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