В России объяснили визит лидеров западных стран в Киев

Западные лидеры прибыли с визитом в Киев в попытке понять текущую ситуацию и спланировать дальнейшие действия после прихода к власти в США Дональда Трампа, предположила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
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