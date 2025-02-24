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В России объяснили визит лидеров западных стран в Киев

В России объяснили визит лидеров западных стран в Киев

Западные лидеры прибыли с визитом в Киев в попытке понять текущую ситуацию и спланировать дальнейшие действия после прихода к власти в США Дональда Трампа, предположила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

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