НАТО взяла на прицел своих же! Черное море под угрозой. США разработали план в отношении Кавказа

США захотели "свободы судоходства" для военных кораблей в Черном море, пишет Cumhuriyet. Более того, вдобавок к западному фронту, открытому против России через Украину, Америка хочет открыть и южный – через Армению.
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