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Индзаги о 0:1: «Интер» забивал в 42 матчах подряд, но «Сассуоло» хорошо защищался, следует отдать должное. Мы заслуживали сравнять счет, пожалуй»

«Мы начали игру вяло, подход был неправильным. После пропущенного гола мы стали лучше перемещать мяч и, пожалуй, заслуживали сравнять счет.

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