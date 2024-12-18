Прогноз погоды в Крыму на среду.• Симферополь: +8°, дождь• Севастополь: +11°, дождь• Ялта: +11°, дождь• Алушта: +11°, дождь• Евпатория: +10°, дождь• Саки: +10°, дождь• Бахчисарай: +9°, дождь• Джанкой: +9°, облачно• Судак: +10°, облачно• Феодосия: +9°, малооблачно• Керчь.
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