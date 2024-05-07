В Москве задержали 65-летнюю журналистку Кеворкову, принявшую ислам

Адвокат Ахильгов: журналистка Кеворкова не признает вину в оправдании терроризмаНадежда Кеворкова«АлифТВ»/YouTube В столице задержали журналистку Надежду Кеворкову, которая пишет на тему ислама и публиковалась в крупнейших российских СМИ.
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