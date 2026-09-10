НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Апас районында хезмәт алдынгыларының казанышларын билгеләп үттеләр

Апас районында хезмәт алдынгыларының казанышларын билгеләп үттеләр

Татарстанның Апас районында Хезмәт һәм батырлык фестивале узды, дип хәбәр итә «Апас-информ». Чара республикада ТР Рәисе Рөстәм Миңнеханов тарафыннан игълан ителгән Хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы кысаларында оештырылды.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым