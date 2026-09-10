Апас районында хезмәт алдынгыларының казанышларын билгеләп үттеләр

Татарстанның Апас районында Хезмәт һәм батырлык фестивале узды, дип хәбәр итә «Апас-информ». Чара республикада ТР Рәисе Рөстәм Миңнеханов тарафыннан игълан ителгән Хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы кысаларында оештырылды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым