На Западе усомнились в способности Уиткоффа договориться с Путиным

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф проявил себя как способный понять позицию президента России Владимира Путина переговорщик, однако его навыков может не хватить для урегулирования конфликта на Украине.
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