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Что есть B-21 Raider: от B-52 steals до «летающего эсминца»

Что есть B-21 Raider: от B-52 steals до «летающего эсминца»

Дата 10 ноября 2023 года стала очередной вехой в истории боевой авиации – совершил свой первый полёт новейший американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider.

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