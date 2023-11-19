Что есть B-21 Raider: от B-52 steals до «летающего эсминца»

Дата 10 ноября 2023 года стала очередной вехой в истории боевой авиации – совершил свой первый полёт новейший американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider.
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