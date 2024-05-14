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Двойное дно запрета США на русский уран. Политолог сделал предупреждение для чиновников

Двойное дно запрета США на русский уран. Политолог сделал предупреждение для чиновников

В США вводится запрет на импорт русского урана. Документ подписан президентом Джо Байденом. В чём состоит двойное дно нового запрета? Политолог Игорь Пшеничников сделал предупреждение для чиновников, отвечающих за экспорт.

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