Двойное дно запрета США на русский уран. Политолог сделал предупреждение для чиновников

В США вводится запрет на импорт русского урана. Документ подписан президентом Джо Байденом. В чём состоит двойное дно нового запрета? Политолог Игорь Пшеничников сделал предупреждение для чиновников, отвечающих за экспорт.
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