Кому достанутся сверхприбыли Газпрома от высоких цен на газ?

Любопытно, однакоБизнес и финансыКому достанутся сверхприбыли Газпрома от высоких цен на газ? автор - Шёпот Кремля Европа доборолась с Россией почти до тысячи долларов за тысячу кубов газа.Вернуться к статье114НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНАНаталья АндросоваМне лично все-равно. Когда в 2000 -х нефть стоила бешеных денег,что нам говорили? Что все это отчисляется и будет использовано тогда,когда настанут тяжелые времена. И что? Куда все это ушло? По-моему все понятно без словНочной кошмарТак куда всё-таки всё ушло? Даю подсказку...Sergej IlinВы не мерзнете, это уже не все равно! А европейцы лишаются возможности зарабатывать и жить по европейски как вы раньше по человечески. Вот такая редька малятки.VGVasily GolovВ портфеле «Газпрома» в 2021 году лишь 13% контрактов по-прежнему привязаны только к стоимости нефтяной корзины.Через арбитраж Польша,Болгария,Молдавия и ряд других стран Восточной Европы добились применения европейской биржевой цены.Но покупать по 900$ денег не хватает и рост тарифов для населения и промышленности приведет к массе негатива.недовольство населения.снижение производства или банкротство предприятий. Но никто в контрактах не дал послаблении Газпрому в части объема поставок ни в +,ни в -. Сейчас требуют только плюса. О цене никто не хочет говорить.Виктор Козодоевпутинским дармоедамВячеслав Белослюдовзанимайся лучше козой ! это у тебя получится лучше , чем за путина базарить !Семенков АлександрАфтор сам признал, что у нас нет промышленности, а есть ВСЕГО НАВСЕГО первичная переработка сырьевых ресурсов. А посему, мы по прежнему страна-бензоколонка. С чем я всех нас и поздравляю. Так что же, г-н Путин, опять вводит народ в заблуждение про развитие промышленности в России? Кому верить???SamariumВерить своему здравому смыслу и более никому....Валентин КозловЧтобы что-нибудь купить (напр. технологии и оборудование) , нужно что-нибудь продать. А что предлагаете продавать Вы?ВЛВиталий ЛитвиновПервичная переработка это та же промышленность, или по вашему химическая промышленность, которая занимается переработкой сырья уже не промышленность? Переработка сырья. это продукция с добавленной стоимостью. Металл, например, продукт переработки сырья. Или, по вашему, металлургическая промышленность уже не промышленность? Так что "неча на зеркало пенять, если рожа крива", автор такой глупости не то что признавал, а даже не произносил.ВЛВиталий ЛитвиновПы. Сы. И то, что Путин вводит народ в заблуждение, это ваша личная, некомпетентность в таких вопросах, только вас и вводит в заблуждение. А может и не некомпетентность, а заинтересованность представить Президента лгуном и обманщиком. Сейчас много в сетях развелось Всезнаек, только не из Солнечного Города, а из соседних стран.Комментировать
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