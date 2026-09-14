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Мировое обозрение

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Отдавшему приказ об атаке на порт Кавказ командиру ВСУ дали пожизненное

Отдавшему приказ об атаке на порт Кавказ командиру ВСУ дали пожизненное

Следственный комитет России сообщил о заочном приговоре, вынесенном командиру 360-й отдельной береговой ракетной бригады ВМС Украины Юрию Яцкевичу.

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