ХАМАС заявило о готовности передать Израилю заложников в обмен на перемирие

Радикальное палестинское движение ХАМАС готово освободить от семи до девяти заложников, если израильские власти пойдут на прекращение огня сроком на 60 дней и выпустят из тюрем 300 палестинских заключенных.
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