Сегодня архангелогородцы примут участие во всероссийском «ЗаБеге»

В столице Поморья для этого будут введены дополнительные ограничения движения транспорта — до 13:30В столице Поморья для этого будут введены дополнительные ограничения движения транспорта — до 13:30Так, будет перекрыто для движения всех видов транспорта по набережной Северной Двины — от улицы Карла Либкнехта до улицы Федота Шубина.