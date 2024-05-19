Сегодня архангелогородцы примут участие во всероссийском «ЗаБеге»

В столице Поморья для этого будут введены дополнительные ограничения движения транспорта — до 13:30В столице Поморья для этого будут введены дополнительные ограничения движения транспорта — до 13:30Так, будет перекрыто для движения всех видов транспорта по набережной Северной Двины — от улицы Карла Либкнехта до улицы Федота Шубина.
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