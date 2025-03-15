Песков: время сдаться у ВСУ под Курском «сокращается, как шагреневая кожа»

Предложение российского президента Владимира Путина о том, чтобы ВСУ сложили оружие в Курской области, еще действует, однако времени все меньше, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
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