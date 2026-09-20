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Царьград

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В Перми достроили 3,4 км лыжероллерной трассы за 99% готовности

В Перми достроили 3,4 км лыжероллерной трассы за 99% готовности

Строительство лыжероллерной трассы на базе «Прикамье» практически завершено — объект готов на 99%. Рабочие уже уложили покрытие, установили ограждения, системы видеонаблюдения и освещения, сейчас ведется нанесение разметки.

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