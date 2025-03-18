Бывшего первого заместителя главы российского округа заподозрили в коррупции

В Курганской области следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Кетовского муниципального округа по подозрению в получении не менее 600 тысяч рублей от предпринимателя.
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