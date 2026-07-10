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Дмитрий Чернышенко: На педагогические специальности абитуриенты уже подали на 30% больше заявлений, чем годом ранее

Дмитрий Чернышенко: На педагогические специальности абитуриенты уже подали на 30% больше заявлений, чем годом ранее

В Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Министр просвещения России Сергей Кравцов вручили дипломы с отличием 38 лучшим выпускникам педагогических вузов.

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