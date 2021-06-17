И ПРО ЭТО

17 674 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nana Абраменко
    где найти такого зятя????????????????Женаты больше 5 л...
  • Евгения Шпиндовская
    Я не понимаю, почему взрослый сын не может настоять на своих правах и справиться со своей мамой! Это ведь не значит г...Живет в квартире ...
  • пользователь удален
    Ребёнок - эгоист.Муж обижен: ребен...

Моя дочь - мразь. Письмо

Моя дочь - мразь. Письмо

"Привет, Кать!Я даже не знаю, с чего начать.Мне 35 лет, я взрослый самостоятельный человек, работаю в ИТ-сфере, на очень хорошей должности и с очень хорошей зарплатой, есть всё: квартира, небольшой дом, муж, который очень любит, есть дочь 15 лет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх