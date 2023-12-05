Врач предупредил об опасных последствиях невылеченного насморка

Обычный насморк может привести к серьезным проблемам со здоровьем, вплоть до воспаления мозга, предупредил в разговоре с «Известиями» 5 декабря врач-оториноларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Нияз Мухамадьяров.