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ТАСС

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ЦИК: подработать членом участковой избирательной комиссии на выборах нельзя

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Гражданин не может стать членом участковой избирательной комиссии непосредственно перед выборами и подработать в ней только в дни голосования, поскольку состав УИК формируется на пять лет в установленном законом порядке.

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