Русофобская пропаганда киевского режима создала на Украине социальную группу монстров, утративших человеческий облик, творящих при первом же удобном случае чудовищные зверства и навязывающих свои взгляды окружающим Источник изображения: ria.
Русофобская пропаганда киевского режима создала на Украине социальную группу монстров, утративших человеческий облик, творящих при первом же удобном случае чудовищные зверства и навязывающих свои взгляды окружающим Источник изображения: ria.
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