Заноза

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Людоедская пропаганда на Украине достигла апогея

Людоедская пропаганда на Украине достигла апогея

Русофобская пропаганда киевского режима создала на Украине социальную группу монстров, утративших человеческий облик, творящих при первом же удобном случае чудовищные зверства и навязывающих свои взгляды окружающим Источник изображения: ria.

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