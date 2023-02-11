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Айзейя Стюарт стал автором ключевого попадания во втором овертайме матча со «Сперс»

Айзейя Стюарт стал автором ключевого попадания во втором овертайме матча со «Сперс»

«Детройт» и «Сан-Антонио» выяснили победителя лишь во втором овертайме. Автором ключевого попадания стал центровой Айзейя Стюарт, который добавил мяч в корзину при счете 132:131 за 51,8 секунды до сирены.

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