ВСУ потеряли более 300 бойцов на курском направлении за сутки

ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области. Подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении Малой Локни, Нечаева, Черкасского Поречного и Комаровки.
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