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Курские новости

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ВСУ потеряли более 300 бойцов на курском направлении за сутки

ВСУ потеряли более 300 бойцов на курском направлении за сутки

ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области. Подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении Малой Локни, Нечаева, Черкасского Поречного и Комаровки.

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