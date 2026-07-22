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Царьград

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Привычки, которые важны. Онколог объяснил, как снизить риск рака

Привычки, которые важны. Онколог объяснил, как снизить риск рака

Онищенко рассказал, какие привычки помогут снизить риск развития рака.До 40% случаев онкологических заболеваний можно предотвратить, если устранить основные факторы риска.

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