Армия Израиля начала масштабную КТО в двух городах на Западном берегу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что на Западном берегу реки Иордан началась контртеррористическая операция, которую военные назвали масштабной.
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