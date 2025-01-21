Литрес: спрос на произведения Дэвида Линча вырос в 20 раз

Книжный сервис Литрес проанализировал статистику продаж, а также прослушиваний и прочтений по Литрес Подписке книг известного американского режиссера и кинематографиста Дэвида Линча после новостей о его кончине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии