Bloomberg предупреждает о зимних рисках для Европы из-за медленной закупки газа

Европа вошла в новый отопительный сезон с повышенными рисками на газовом рынке. Медленные темпы закачки топлива в подземные хранилища, нестабильность на Ближнем Востоке и усиление конкуренции за поставки СПГ создают угрозу нового скачка цен на энергоносители.