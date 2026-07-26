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Bloomberg предупреждает о зимних рисках для Европы из-за медленной закупки газа

Bloomberg предупреждает о зимних рисках для Европы из-за медленной закупки газа

Европа вошла в новый отопительный сезон с повышенными рисками на газовом рынке. Медленные темпы закачки топлива в подземные хранилища, нестабильность на Ближнем Востоке и усиление конкуренции за поставки СПГ создают угрозу нового скачка цен на энергоносители.

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