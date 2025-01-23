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Зеленский озвучил своё первое "дай" Трампу: "Никто не будет рисковать"

Зеленский озвучил своё первое "дай" Трампу: "Никто не будет рисковать"

Глава киевского режима Владимир Зеленский озвучил своё первое "дай" президенту США Дональду Трампу. "Никто не будет рисковать без Соединённых Штатов", — сказал Зеленский на всемирном экономическом форуме в Давосе.

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