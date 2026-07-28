Депутат Боярский: Удаление VK из Google Play не помешает развитию технологий

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что решение Apple и Google удалить сервисы VK из своих магазинов приложений не помешает России развивать собственные цифровые продукты и расширять их присутствие за рубежом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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