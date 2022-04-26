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Защитник «Зенита»: Я уже привык к тому, что партнеры запарывают мои голевые передачи…

Защитник «Зенита»: Я уже привык к тому, что партнеры запарывают мои голевые передачи…

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался относительно того, что в матче против «Краснодара» партнеры по команде загубили две его перспективные голевые передачи.

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