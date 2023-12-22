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Русская армия стала применять беспилотники для снабжения передовых подразделений

Русская армия стала применять беспилотники для снабжения передовых подразделений

Дроны доставляют на сложные участки продукты питания и боеприпасы – Минобороны.Снабжение подразделений русской армии боеприпасами и провиантом на особо трудных направлениях обеспечивают при помощи дронов.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Не беспилотники давно нужны а несколько сетей в которых они взаимосвязаны а информацию обрабатывает ИИ. Ведь без информации централизованой МО как слипое.
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18 час.

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