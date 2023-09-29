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Народный артист Чернов высмеял Калныньша за желание получать пенсию в РФ

Юрий Чернов, народный артист РФ, известный по более чем 100 ролям в кино, в том числе по роли ученика Сыромятникова в культовом фильме «Доживем до понедельника» и папы Сыроежкина в детском фильме «Приключения Электроника», высказал своё мнение о 75-летнем актере Иваре Калныньше в интервью для «АиФ».

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