Народный артист Чернов высмеял Калныньша за желание получать пенсию в РФ

Юрий Чернов, народный артист РФ, известный по более чем 100 ролям в кино, в том числе по роли ученика Сыромятникова в культовом фильме «Доживем до понедельника» и папы Сыроежкина в детском фильме «Приключения Электроника», высказал своё мнение о 75-летнем актере Иваре Калныньше в интервью для «АиФ».