Ещё один трейлер оружия Warhammer 40,000: Space Marine 2 рассказывает о Мельта-ружье Warhammer 4...

Ещё один трейлер оружия Warhammer 40,000: Space Marine 2 рассказывает о Мельта-ружьеWarhammer 40,000: Space Marine 2 уже некоторое время занимает высокие места во многих списках самых ожидаемых игр, и в преддверии скорого релиза шутера разработчик Focus Entertainment и издатель Saber Interactive продолжают публиковать новую информацию.