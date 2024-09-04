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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ещё один трейлер оружия Warhammer 40,000: Space Marine 2 рассказывает о Мельта-ружье Warhammer 4...

Ещё один трейлер оружия Warhammer 40,000: Space Marine 2 рассказывает о Мельта-ружье Warhammer 4...

Ещё один трейлер оружия Warhammer 40,000: Space Marine 2 рассказывает о Мельта-ружьеWarhammer 40,000: Space Marine 2 уже некоторое время занимает высокие места во многих списках самых ожидаемых игр, и в преддверии скорого релиза шутера разработчик Focus Entertainment и издатель Saber Interactive продолжают публиковать новую информацию.

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