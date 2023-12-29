Не нужна "свежая кровь?": Эстония нашла способ, как избавиться от украинцев. Но есть нюанс

Евродепутат из Эстонии Яак Мадисон публично отчитал украинское посольство в Таллине. Дело в том, что украинцы проигнорировали его предложения о помощи Киеву в привлечении "свежей крови" для участия в СВО.
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