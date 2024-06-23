Алеутский каяк или лодка-перевертыш

Эскимосы на каяках. Рисунок П. Павлинова из набора открыток «Лодки народов мира» Но на следующей поляне байдара стала местами садиться на мель и из воды выдавались стебли травы, камышей, тростника вокруг прежнего озерка.
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