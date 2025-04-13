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Царьград

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Друг Паши Техника Сафронов-Затравкин назвал граффити на стене Цоя вандализмом

Друг Паши Техника Сафронов-Затравкин назвал граффити на стене Цоя вандализмом

Появление нового граффити на стене памяти Виктора Цоя друг Паши Техника назвал проявлением вандализма.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
У нас больше нет новостей? Почему мы мусолим смерть бездумного наркомана? Это уровень нашего мышления? Ой, нет, вашего. Хватит уже, а?!
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16 час.
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