Трамп возобновит строительство нефтепровода Keystone XL Трубопровод длиной 1200 миль должен был транспортировать около 800 тыс б/с канадской тяжелой нефти на НПЗ США.
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Трамп возобновит строительство нефтепровода Keystone XL Трубопровод длиной 1200 миль должен был транспортировать около 800 тыс б/с канадской тяжелой нефти на НПЗ США.
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