«Недостающее звено» — так в октябре 1774 года Континентальный конгресс назвал провинцию Квебек. Спустя четырнадцать месяцев его солдаты пытались взять столицу провинции штурмом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Пульс века: В нач...
- Пульс века: В нач...
- Скульптурные реко...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым