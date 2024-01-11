Как выиграть на Овечкине с коэффициентом 75? Букмекерский обзор

Главные новости мирового и российского беттинга. Процент отчислений БК увеличился с полутора до двух процентов С 1 января 2024 года вступил в силу закон, принятый в августе 2023 года, согласно которому российские букмекеры обязаны отчислять на развитие спорта 2 процента от суммы всех принятых ставок.