Как выиграть на Овечкине с коэффициентом 75? Букмекерский обзор

Главные новости мирового и российского беттинга. Процент отчислений БК увеличился с полутора до двух процентов С 1 января 2024 года вступил в силу закон, принятый в августе 2023 года, согласно которому российские букмекеры обязаны отчислять на развитие спорта 2 процента от суммы всех принятых ставок.
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